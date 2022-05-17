Rahmi Turan: Bu ekonomi paketiyle tuzu kurular kazanacak

Tek derdi ay sonunu getirmek olan, evine 1 kilo et bile götüremeyen vatandaş, 1 ya da 2 milyon kredi alıp konut sahibi olacak! “Ne kadar güzel!” derken taksitler aklımıza geliyor. 1 milyon krediyi geri ödemek için her ay 14.277 lira taksit ödenecek. 2 milyon kredi için ödenecek miktar ise ayda 28.555 lira! 10 yıl sürecek bu taksitleri ancak, iktidarın beş-altı yerden maaş alan yandaşları ya da varlıklı kişiler ödeyebilir. Aylık gelirin 40-50 bin lira civarında olması gerekiyor. Türkiye’de kaç kişi ayda bu kadar para kazanabiliyor? AKP iktidarının “âlâyı vâlâ” ile açıkladığı bu ekonomi paketi ile tuzu kuru olanlar kazanacak… Müteahhitler, yandaşlar, beş-altı yerden maaş alan saraylılar, vs. Evsiz, yine evsiz, yoksul yine yoksul!
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