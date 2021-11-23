Rahmi Turan: Bizim için değil ama yabancılar için artık Türkiye bir cennet!

İktidar “Avrupa bizi kıskanıyor” diye böbürlenirken, Türk lirasının aşırı değer kaybetmesiyle Türkiye, Avrupalılar için çok ucuz bir ülke haline geldi. Londra’da yaşayan ve tatil için İstanbul’a gelen bir arkadaşım “15 bin liralık alışveriş yaptım, birçok giyim eşyası aldım. Ödediğim para 1000 sterlin bile tutmadı. İnanılır gibi değil” dedi. Euro veya Sterlin kazananlar için Türkiye dünyanın en ucuz ülkesi haline geldi. İngiltere’de döviz kuru hareketleri incelenerek hazırlanan “Holiday Money Index 2021” raporu yayınlandı. Raporda, İngiliz Sterlini’nin Türk lirası karşısında yaklaşık yüzde 73’lük bir değer kazandığına dikkat çekilirken “Dört kişilik bir ailenin en hesaplı tatil yapabileceği 10 yer” sıralamasında Türkiye ilk sırada yer aldı. Bizim için değil ama yabancılar için artık Türkiye bir cennet!

Rahmi Turan’ın yazısı