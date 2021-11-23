Rahmi Turan: Bizim için değil ama yabancılar için artık Türkiye bir cennet!

İktidar “Avrupa bizi kıskanıyor” diye böbürlenirken, Türk lirasının aşırı değer kaybetmesiyle Türkiye, Avrupalılar için çok ucuz bir ülke haline geldi. Londra’da yaşayan ve tatil için İstanbul’a gelen bir arkadaşım “15 bin liralık alışveriş yaptım, birçok giyim eşyası aldım. Ödediğim para 1000 sterlin bile tutmadı. İnanılır gibi değil” dedi. Euro veya Sterlin kazananlar için Türkiye dünyanın en ucuz ülkesi haline geldi. İngiltere’de döviz kuru hareketleri incelenerek hazırlanan “Holiday Money Index 2021” raporu yayınlandı. Raporda, İngiliz Sterlini’nin Türk lirası karşısında yaklaşık yüzde 73’lük bir değer kazandığına dikkat çekilirken “Dört kişilik bir ailenin en hesaplı tatil yapabileceği 10 yer” sıralamasında Türkiye ilk sırada yer aldı. Bizim için değil ama yabancılar için artık Türkiye bir cennet!
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Çevre felaketine davetiye: Atık barajı çöktü, Kelkit Çayı tehdit altında
Giresun’un Şebinkarahisar İlçesi’nin Yediparmak Köyü yakınlarında faaliyet gösteren NESKO Madencilik A.Ş.’ye ait kurşun, çinko, bakır ocağı ve zenginleştirme tesisinin atık barajı çöktü ve kimyasallarla yüklü atık su ve çamurlar Kılıçkaya Barajı’na kadar ulaştı.
Yaşama ve ülkeye tutunma yolu olarak, iyiyi çoğaltmak…
Kılıçdaroğlu’nun çağrısından hiçbir şey çıkmayabilir ya da çok şey çıkabilir. Mesele, toplumsal dönüşümün bir-iki kişinin kotarabileceği kısa vadeli bir süreç olmadığını kabullenip hayal kırıklıklarını göze alarak çaba harcayabilmekte.
Fırıncılar piyasayı anlattı: Zamlar karşısında ekmeğin fiyat artışı yetersiz
Dövizdeki hızlı tırmanış en temel gıdalardan olan ekmek fiyatlarını da etkileyecek. İstanbul’da konuştuğumuz fırıncılar, Aralık 15’te ekmek fiyatının 3 lira olacağını söyledi. Ancak bu artışın bile onları kurtarmadığını belirterek ekmek fiyatının 4 lira olması gerektiğini ifade ettiler.
Alman bakan: Kış sonunda herkes ya aşılı, ya Covid-19’u atlatmış ya da ölmüş olacak
Artan vaka sayılarına karşı uyaran Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn “Kış sonunda Almanya’daki hemen herkes ya aşılanmış, ya Covid-19 atlamış ya da ölmüş olacak” dedi.
İYİ Parti grup başkanı: Dolarda 4,94’ün üstü Erdoğan’ın maliyeti
İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türk ekonomisine çok ciddi zarar verdiğini savundu ve ekledi: “Dünyada, ‘kırılgan beşli’ olarak bilinen ülkelerden Brezilya, Güney Afrika, Endonezya ve Hindistan’ın para birimleri 2018’den bu tarafa yüzde 31 değer kaybetmiş. Dünyaya yağan yağmur bize yağsaydı dolar bugün 4,94 olmalıydı. Bunun üstü Erdoğan ve sistemin maliyetidir.”