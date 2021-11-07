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Yaramazlara biraz batar!

Rahmi Turan: Bir yalan dünyasında gibiyiz!

“Her millet, hak ettiği yönetimle yönetilir” denir. Peki, aziz Türk milleti böyle bir yönetimi hak ediyor mu? Bir yalan dünyasında gibiyiz! “Türkiye’nin şaha kalktığını, Avrupa ülkelerinde market raflarının boş olduğunu, insanların yiyecek sıkıntısı çektiklerini, bizim ise bolluk içine olduğumuzu, dünyanın bizi kıskandığını…” söylüyorlar.

20 yıllık AKP iktidarında bu masalları duymaya alıştık ama, en katmerlisini AKP Şanlıurfa milletvekili Zemzem Gülender Açanal söyledi. Haliliye Belediyesi’nin bir etkinliğinde konuşan Zemzem Hanım “Kadınlar yıllar sonra seçilme hakkını partimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde elde ettiler!” demez mi?


Bir milletvekilinin bu kadar bilgisiz olması mümkün mü? Türkiye’de kadınlara 1930’da seçme hakkını, 1934’te de seçilme hakkını Atatürk’ün verdiğini Google’a baksa öğrenirdi.

İktidar kanadında böyle milletvekilleri oldukça, sürekli gerisin geriye giderek çağın dışına itilmemiz kaçınılmazdır!

Rahmi Turan’ın yazısı

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Demokratikleşme arzusu bir kez daha ‘yasa maddeleri’ dünyasına hapsedilmek isteniyor. Biz insanız. O kuru sözcüklerle, yasal düzenlemelerle, anayasa değişiklikleriyle karşılanamayacak arzularımız, beklentilerimiz var. Gerçekleşip gerçekleşmeleri belki biraz hukuksal düzenlemelere, ancak daha çok hukuk alanı dışındaki hayata, sorgulamalara, itiraflara, tarihsel hesaplaşmalara, kabullere, mücadeleye bağlı.