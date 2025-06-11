Rahmi Turan: Bayram öncesi yollara yapay zekanın desteklediği 'Radarlı tuzaklar' kuruldu…

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Bayram öncesi yurdun dört bir yanında yollara yapay zekanın desteklediği “Radarlı tuzaklar” kuruldu…

Cezalar, çok kişinin ödemesi mümkün olmayan rakamlara yükseltildi.

Dünyanın en iyi sürücüleri bile bu tuzaklara düşer, cezadan kurtulamazdı…

Amaç, vatandaşı yolarak devlet bütçesini doldurmaktı.

Şimdi, yurdun her yerinden şikayet yağıyor.

“Bu ülkenin vatandaşı olduğumuz için çok talihsizmişiz” diyenler bile var!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Amaç para toplamak değil, kazaları önlemek” diyor ama acaba kendisi inanıyor mu bu sözlere?

Cezalar 2 bin liradan başlayıp 200.000 (İki yüz bin) liraya kadar yükseliyor.

Kaç kişi ödeyebilir bunu?

Rahmi Turan’ın yazısı