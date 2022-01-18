Rahmi Turan: Bakan Nebati’nin verdiği o tarih de bir hayal!

Gözlerinin içini gülen Maliye Bakanı Nebati bile işlerin yoluna girmesi, enflasyonun düşmesi için 2023 yılının Haziran ayını gösterdi… Yani millet bir buçuk yıl daha acı ve ıstırap çekecek… Aslında Bakan’ın verdiği o tarih de bir hayal! Doğru çıkmayacağını kendisi de biliyor ama “O zamana kadar kim öle, kim kala?” diye düşünüyor sanırım…

“Faiz sebep, enflasyon sonuç” derken neler neler oldu? Piyasa faizleri patladı… Döviz kurları patladı… Zamlar patladı… Fukaralık patladı… Şimdi ekonomik krizin tam göbeğindeyiz. Zamların yıkıcı etkisi (istisnalar hariç) hemen her ailenin lokmasını küçültüyor!

İktidar kadroları büyük konuşmayı ihmal etmiyor. “Evet, sorun var ama çözersek yine biz çözeriz” diye sallıyorlar. Yaa efendiler, beyler, sorunları çözebilecek gücünüz olsaydı ülkeyi bu duruma düşürür müydünüz?

Rahmi Turan’ın yazısı