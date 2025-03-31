Rahmi Turan: 'Anayasa'sız ilkel bir ülke' olmaya doğru gidiyoruz 

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2 milyon 200 bin gibi muazzam bir kalabalık önceki gün Maltepe meydanında düzenlenen “İmamoğlu’na özgürlük” mitinginde hak, hukuk, adalet aradı. Halkımız yalnız yoksullukla boğuşmuyor, demokrasi, insan hakları ve özgürlükler için de mücadele ediyor. Ulus olarak yıllardır bir santim bile ileriye gidemedik. Bırakın ileri gitmeyi, tam tersine çok gerilere gittik. Uluslararası alanda yapılan araştırmalarda hep son sıralarda yer alıyor, üzülüyor, kahroluyoruz!

Memlekette halen bir Anayasa var mı, yok mu? Anayasa Mahkemesi’nin kararları, geçerli mi, değil mi? Bu yüce mahkemenin verdiği kararlar herkesi bağlıyor mu, bağlamıyor mu? Anayasa’nın âdeta rafa kaldırılması, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının geçersiz hale getirilmesi bir hukuk darbesi gibidir!

Ne yazık ki, adım adım “Anayasa’sız ilkel bir ülke” olmaya doğru gidiyoruz.

Özgürlüklerin kısıtlandığı, siyasi liderlerin hapse atıldığı ülkemizde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un hâlâ “Biz hukuk devletiyiz” demesi insana mizah gibi geliyor.

Rahmi Turan’ın yazısı