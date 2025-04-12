Rahmi Turan: Ağırel ve Soykan için 'adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı' bile çok ağır bir cezaydı…

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Önceki gece yarısı iki meslektaşımız (gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan) evleri basılarak gözaltına alınıp götürüldü… Bu iki gazeteci arkadaşımızın da özelliği, gerçeklerin peşinde koşmak, yolsuzlukları, hukuksuzlukları, adaletsizlikleri ortaya seren haberler yapmak… Yasadışı bahisten ve kara para aklamaktan tutuklu olarak cezaevinde yatan bir adamın “Beni tehdit ettiler, şantaj yaptılar” diye şikâyette bulunması!

Delil var mı? Yok! Belge var mı? Yok! Tanık var mı? Yok! Sonunda mahkeme “Yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartı” ile iki meslektaşımızı serbest bıraktı.

Tutuklama kararı verilmediği için, doğal olarak sevindik. “Ölümü gören, sıtmaya razı olur” misali! Oysa, hiçbir suçu olmayan, sadece gazetecilik yapan Murat Ağırel ve Timur Soykan için ‘adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı’ bile çok ağır bir cezaydı…

Rahmi Turan’ın yazısı