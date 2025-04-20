Rahmi Turan: Adalet bir gün herkese lazım olabilir

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Halk da gördü… Biz de gördük… Dost da gördü, düşman da… Demokrasi ve hukuk ayaklar altında! Adaletin olmadığı yerde haksızlıklar büyür! Korkutarak herkesi diz çöktürmeye çalışıyorlar! Bu ülke bizim, hepimizin… Canımız, kanımız, çoluğumuz-çocuğumuzla bu ülkeye bağlıyız. Gideceğimiz başka ülke yok. Ülkemize sahip çıkacağız.

Adaletsizlikleri, haksızlıkları ancak ulus olarak birleşirsek, elbirliği ile yenebiliriz. Zor günler geçiriyoruz ama yılmak yok! İktidar ise “Türkiye hukuk devletidir. Yargı bağımsızdır” türküsünü söylüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toplumda tepkilere yol açan kararlar için “Adaleti saygıyla karşılayalım” diyor. Doğrudur. Yargı kararları, tabii ki, saygıyla karşılanmalıdır ama âdilse!

Siyasetin ağır baskısı altında kalan yargının verdiği kararlar, ne yazık ki, toplumda güven uyandırmıyor. Ülkede “hukukun üstünlüğü” ilkesinin uygulandığına inanan fazla kişi yok! Bilgelerin dediği gibi, adalet bir gün herkese lâzım olabilir! Bu yönetim tarzıyla daha çok sıkıntılar çekeceğimiz kesin! 102 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en zor günleri yaşıyoruz.

Rahmi Turan’ın yazısı