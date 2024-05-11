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Yaramazlara biraz batar!

Rahmi Turan: 6 yıldır ortak akıldan uzağız

2018 yılında Tek Adam Sistemi’ne geçtik…

Ülke olarak 6 yıldır ortak akıldan uzağız.


Her şeye TEK KİŞİ karar veriyor! Herkes o tek kişinin kararlarını beklediği için işler sağlıklı yürümüyor, yanlışlar düzeltilmiyor…

Bedelini millet ödüyor!

Rahmi Turan’ın yazısı

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