Rahmi Turan: 6 yıldır ortak akıldan uzağız

2018 yılında Tek Adam Sistemi’ne geçtik…
Ülke olarak 6 yıldır ortak akıldan uzağız.
Her şeye TEK KİŞİ karar veriyor! Herkes o tek kişinin kararlarını beklediği için işler sağlıklı yürümüyor, yanlışlar düzeltilmiyor…
Bedelini millet ödüyor!
Yaramazlara biraz batar!
2018 yılında Tek Adam Sistemi’ne geçtik…
Ülke olarak 6 yıldır ortak akıldan uzağız.
Her şeye TEK KİŞİ karar veriyor! Herkes o tek kişinin kararlarını beklediği için işler sağlıklı yürümüyor, yanlışlar düzeltilmiyor…
Bedelini millet ödüyor!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için POS cihazlarından yapılan tahsilatın hasılat kaydını yapmayan kişilere denetim başlattıklarını söyledi.
Artık o çok sevdiğiniz can dostunuzun ne kadar daha yaşayacağını hesaplayabilirsiniz.
Dolar yüzde 0,40 değer kaybederken, altın yüzde yüzde 2,68, değer kazandı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,57 değer kaybederek 10.218,58 puandan tamamladı.
Güneş’te meydana gelen patlamalar jeomanyetik fırtınaya yol açtı. Trabzon’un Ortahisar ilçesi de manyetik fırtına kaynaklı Kuzey Işıkları’nın görüldüğü adresler arasındaydı.