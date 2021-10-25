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Yaramazlara biraz batar!

QNB Finansbank’ta CEO değişimi

QNB Finansbank’ın 11 yıldır CEO’su olarak görev yapan Temel Güzeloğlu yerine bankada kurumsal ve ticari bankacılık genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Ömür Tan getiriliyor.

Konuya yakın üç bankacılık kaynağının Reuters ajansına verdiği bilgiye göre Güzeloğlu kendi isteği ile görevinden ayrılma kararı alırken, yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edecek.


Finansbank konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Güzeloğlu Nisan 2010 yılından bu yana bankada CEO olarak görev yapıyordu.

2016 Haziran’da Katar’ın en büyük bankası Qatar National Bank (QNB Group) tarafından satın alınan QNB Finansbank, Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, haziran sonu itibariyle toplam 260 milyar liraya yaklaşan aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin sekizinci büyük bankası konumunda bulunuyor.

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