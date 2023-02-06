QNB Finansbank ‘Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde

Advertorial

QNB Finansbank, cinsiyet eşitliğini taahhüt eden şirketlerin performansını ölçmek için dünyada yapılan en kapsamlı çalışmalardan biri olan ‘Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde (GEI) yer aldı.

Endeks kapsamında raporlama yapan şirketler; kadın liderliği ve yetenek hattı, eşit ücret ve cinsiyete dayalı ücret eşitliği, kapsayıcı kültür, işyerinde tacizle mücadele politikaları ve kadın dostu marka algısı kriterlerine göre değerlendiriliyor. Söz konusu beş alandaki şeffaflık ve performansları çerçevesinde belli bir skorun üzerinde not alan şirketler endekse dahil ediyor.

‘Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı büyüme olmadan uzun vadeli ekonomik dayanıklılık elde edemeyiz’

QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer almalarıyla ilgili şunları söyledi:

“Eşitlik ancak farklılıkları tanıyan, değer veren ve bunlardan yararlanan bir ortamda sağlanabilir. QNB Finansbank olarak, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği endeksine girmekten dolayı gururluyuz. Amacımız, çalışanların yüzde 57’si kadın olan bankamızda eşitliğe değer veren, eşit katılımı benimseyen ve başarıyı yüreklendiren bir iş yeri kültürünü geliştirmek ve örnek uygulamalarla yaygınlaştırmak. Bizim için eşitlik aynı zamanda çalışanlarımızın getirdiği farklı bakış açılarını benimsemek ve bu farklı görüş ve fikirlerin değerinden yararlanmak anlamına da geliyor.

Yayınlanan birçok rapora göre dünyada bugün süre gelen uygulamaların devam etmesi durumunda, kadınların ekonomik anlamda eşitliğe ulaşması için 151 yıla ihtiyacı var. Böyle bir vaktimiz yok. Bu nedenle hem birey hem kurum hem de toplum olarak daha eşit bir dünya için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeli ve gereken uygulamaları hızla devreye almalıyız.

Bankamızın her kademesinde, kadınların ve erkeklerin eşit sayısal temsilinin ötesinde, cinsiyete dayalı önyargıların geçerli olmadığı, her bireyin eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu, paydaşlarımıza da cinsiyet eşitliğine duyarlı bir bankacılık anlayışını yansıtabildiğimiz bir kurum kültürünü yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir kılmak için harekete geçtik. Finans sektöründe ve diğer tüm sektörlerde eşitlik için dönüşümü ve cinsiyet eşitliğini destekleme, toplumumuzun refahını sağlama konusunda ısrarcıyız. Banka olarak, kadınların öncelik ve ihtiyaçlarını önemsiyor ve bankamızın tüm iş birimi kademelerinde fırsat eşitliği politikasını destekleyeceğimizin altını çizmek istiyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik hassasiyetimiz doğrultusunda mevcut ve yeni uygulamaları hassasiyetle değerlendiriyoruz. Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne giren bir kurum olarak iş dünyasında örnek teşkil eden uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi

Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde, bu yıl dünya çapında 11 farklı sektörde, 50 ülke ve bölgede 620 şirketin toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları, toplumsal katılım, geliştirilen ürünler ve hizmetler gibi alanlarda cinsiyet eşitliğini nasıl teşvik ettikleri değerlendiriliyor. Endekste, şirketlerin uluslararası cinsiyet eşitliği inisiyatiflerine ve taahhütlerine imzacı olup olmadığı gibi kriterler de yer alıyor.