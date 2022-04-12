Putin: Operasyon başarıya ulaşana dek sürecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine getirilen yaptırımlarla ilgili ”Modern dünyada kimse katı bir şekilde tecrit edilemez. Etkileşimde bulunmak isteyen ortaklarımızla çalışacağız” dedi.

Vladimir Putin. (Fotoğraf: Reuters)

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgali 48’inci gününde. Müzakereler sonrası Ruslar bazı bölgelerden çekilirken, Ukraynalı yetkililer yeni bir saldırının başlayacağı yönünde uyarıyor.

İşgal sonrası Batılı ülkeler Rusya’ya yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yla birlikte katıldığı bir törende konuşan Putin, “Kendimizi izole etmeyeceğiz. Modern dünyada kimse katı bir şekilde tecrit edilemez. Etkileşimde bulunmak isteyen ortaklarımızla çalışacağız” dedi.

Rusya’nın ülkeyi korumak için Ukrayna’daki askeri operasyondan ‘başka seçeneği olmadığını’ belirten Putin, Rus güçlerinin amaçlarına ulaşacağını belirtti.

Putin, Rus birliklerinin Moskova’nın Ukrayna’daki askeri harekatını, cesur ve etkin bir şekilde icra ettiğini ve en modern silahları kullandığını söyledi.

Rus lider, savaşın ne kadar süreceğine ilişkin “Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek” dedi.

Putin, ‘özel harekat’ olarak adlandırdığı işgali ‘Ukrayna’nın askersizleştirilmesi ve Nazilerden arındırılması’ gerekçesiyle başlattıklarını duyurmuştu.