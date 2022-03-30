Putin, ‘altın anahtar’dan da olacak

İspanya’nın başkenti Madrid’in belediye meclisi, 2006’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e verilen ‘şehrin altın anahtarı’nın geri alınmasını onayladı.

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Belediye meclisindeki oylamada, aşırı sağ görüşlü Vox partisi dışındaki tüm siyasi partiler, Putin’e verilen altın anahtarın geri alınmasına onay verdi.

Vox Sözcüsü Javier Ortega Smith, onur göstergesi olarak verilen altın anahtarın Putin’in şahsına değil Rus halkına hitaben verildiğini savunarak, Rus, Ukrayna ve İspanyol halkının herhangi bir ‘totaliter siyasi girişimden korunması gerektiğine inandıklarından’ öneriye karşı oy kullandıklarını söyledi.

Ukrayna işgali nedeniyle Putin’i kınamaktan çekinen Vox’un tutumu, başta sol görüşlüler olmak üzere diğer siyasi partilerce eleştiriliyor.