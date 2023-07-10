PUBG’de tanıştığı aşkıyla buluşmak için ‘sınırı’ aştı

Bir kadın, çevrimiçi oyun PUBG’de tanıştığı bir adamla birlikte olmak için dört çocuğuyla birlikte Nepal üzerinden Hindistan’a riskli bir yolculuk yaptı.

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27 yaşındaki kadın Seema Ghulam Haider, 2019’da PUBG’de 22 yaşındaki erkek Sachin Meena’yla tanıştı.

Business Insider’ın birçok gazeteden derlediği habere göre ikili oyunu saatlerce oynarken konuşmayı asla bırakmadı. Bir süre sonra çift, birbirlerine aşklarını dile getirdi. Ama ikilinin birlikte olmasının önünde engeller vardı.

İlk olarak Haider evli. Haider’in Meena’yla ilişkisi Haider’in eşinin bir iş için Suudi Arabistan’a gitmesinden sonra başladı. Ayırca Haider Pakistanlı bir Müslüman’ken Meena Hint bir Hindu. Pakistan-Hindistan arasında geçmişten gelen karşıtlık, çatışma ve kültürel farklılıklar, ikilinin aşkının en büyük engellerinden.

Yine de çift ısrar etti.

Haider, Meena’yla ilk kez martta çocukları olmadan Nepal’de yüz yüze görüştü. Mayıstaysa Haider, çocuklarıyla Nepal’e gitti ve buradan Hindistan’a geçmeyi planladı.

Habere göre çift, ‘Youtube’dan araştırarak’ Nepal’den Hindistan’a rota belirledi.

Yetkililere kocasının onu dövdüğünü ve boşanmak istediğini söyleyen Haider, Yeni Delhi’nin güneyindeki Greater Noida şehrinde dört çocuğu, Meena ve babasıyla birlikte bir aydan fazla yaşadı.

Haider ve dört çocuğu, ülkeye yasa dışı yollardan girmek suçlamasıyla tutuklandı. Meena ve babası da, Haider’i vizesiz barındırma suçlamasıyla tutuklandı.

Cumartesiyse Haider, ‘sınırı kötü bir niyetle geçmediği’ gerekçesiyle kefaletle serbest bırakıldı.

Çift şimdi evlenmek için Hindistan hükümetinden yardım istiyor.

Hint polisinin aktardığına göre Haider, Meena’nın daha çok ‘PUBG yeteneklerinden’ etkilenmiş.