PTT’den yurt dışı gönderiye yüzde 300’e varan zam

PTT şubelerinde henüz güncel fiyatlar ilan edilmiş değil ancak yüzde 300’e varan zamlı fiyatlarla karşılaşılıyor.

TÜİK, eylül ayında yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 19,58 olarak açıklamıştı. Ancak Sözcü’den Batuhan Serim’in haberine göre 11 Ekim itibarıyla PTT’nin yurt içi gönderimlerine yüzde 30-40 arasında, yurt dışı gönderimlerine ise yüzde 300’e yaklaşan zam yapıldı.

Geçmiş dönemlerde PTT’de mektup, kartpostal, tebrik kartı ve benzeri gönderim tarifeleri için sabit fiyat uygulanıyordu. Şimdi bunun yerine, her ülke için farklı miktarda, anlık kura göre değişen SDR birimi üzerinden fiyat belirlendi. Böylece yurt dışı gönderim ücretlerine yüzde 300’e yaklaşan oranlarda zam geldi.

Örneğin 2020’de Almanya’ya 6,5 TL’ye gönderilen kayıtsız mektup artık ortalama 20 liraya gönderilebiliyor.