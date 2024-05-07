PSG’ye evinde soğuk duş: Devler Ligi’ne veda etti

Paris Saint-Germain (PSG), Şampiyonlar Ligi’nda evinde ağırladığı Borussia Dortmund’a yenildi.

Fotoğraf: AA

‘Devler Ligi’ olarak da bilinen Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist belli oldu.

PSG, 1-0 yenildiği Borussia Dortmund’u rövanş maçında devirmek için sahaya çıktı.

Ancak burada da aynı skorla maçı kaybetti.

50’inci dakikada Hummels’in golüyle 1-0 öne geçen Borussia Dortmund, maçın böyle bitmesiyle Şampiyonlar Ligi finali biletini aldı.

Dortmund’un finaldeki rakibi, Real Madrid-Bayern Münih karşılaşmasının ardından belli olacak.

Filan 1 Haziran’da Londra’da Wembley Stadı’nda oynanacak.