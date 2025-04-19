Protestoların birinci ayında öğrencilerin Saraçhane'ye yürümesine izin verilmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda gözaltılarla birlikte başlayan protestoların birinci ayında Beyazıt’ta toplanan öğrencilerin Saraçhane’ye yürümesine izin verilmedi.

Fotoğraf: @MTanal / X

Protestoların öncülerinden üniversite öğrencileri, bugün Beyazıt Meydanı’nda 17:00’de toplanarak Saraçhane’ye yürümek istedi.

Polis, Saraçhane’ye giden yolları kapattı.

Yaklaşık 300 öğrenci, polislerce ablukaya alındı ve dağılmaları için anons yapıldı.

Öğrenciler sloganlar atmayı sürdürürken çevredeki vatandaşlar da polislerce uzaklaştırıldı.

Beyazıt Meydanı’nda basın açıklaması yapan öğrencilerin kademe kademe dağılmasına izin verildi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, X hesabından paylaşımında alandaki polis araçlarının plakalarının kapatılmasına ve görevli polislerin kasklarında ve üniformalarında sicil numarasının olmamasına tepki göstererek bu tür uygulamaların anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Hukuk Devletinde Plaka Kapatılmaz, Polis Sicilsiz Görev Yapmaz!



Bugün Beyazıt’tan Saraçhane’ye yürümek isteyen öğrenciler ablukaya alındı.

Alan çevresine giren araçların plakaları kapatılmış, görevli polislerin ise kasklarında ve üniformalarında sicil numarası yer almamaktadır.… pic.twitter.com/XTL6bcZyix — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) April 19, 2025

Öğrenciler basın açıklamasında taleplerini sıraladı

ANKA‘nın haberine göre üniversiteliler basın açıklamasında şu talepleri sıraladı:

“İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve siyasi tutsakların serbest bırakılması, haklarındaki davaların düşürülmesi.

Kayyum atanan belediyelerin seçilmiş başkanlarına iadesi.

Eylem hakkını engelleyen, işkence ve orantısız şiddet uygulayan polis memurlarıyla emirlerin başta İstanbul, Ankara Valileri olmak üzere görevden alınması.

Eyleme katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan yurttaşların serbest bırakılması, haklarında soruşturma açılmayacağına dair güvence verilmesi.

Taksim, Saraçhane, ODTÜ, Kızılay, Çağlayan gibi alanlardaki polis ablukaların kaldırılması ve ifade özgürlüğündeki tüm baskıların son bulması.

YÖK’ün aldığı diploma kararlarının iptali, özgür ve özerk üniversite taleplerinin kabul edilmesi.

Lise öğrencilerine uygulanan baskının kaldırılması, sürgüne gönderilen öğretmenlerin eski görevlerine iade edilmesi.

Samandağ’daki vatandaşların arazilerinin geri verilmesi, yaşadıkları haksızlıklar konusunda soruşturmanın başlatılması.

HÜDA PAR’ın 18 Nisan tarihinde verdiği kanun teklifinin geri çekilmesi.

Rant ve talan için başlatılan Kanal İstanbul projesinden vazgeçilmesi”