Profesör uyardı: AYM kararını uygulamayanlar hapse girebilir

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanmasının zorunluk olduğunu, aksi yönde davrananların beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

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Yargıtay’ın AYM hükümlü milletvekili Can Atalay’la ilgili tahliye kararını tanımaması, üstüne tahliye yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetmesi üzerine Sözüer Türk Ceza Kanunu’nu (TCK) hatırlattı.

Sözüer X hesabından şöyle dedi: “Anayasa Mahkemesi ve AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemes) kararlarını uygulamak hukuki bir zorunluluktur. Bu zorunluluk gereği kişileri serbest bırakmayıp cezaevinde tutmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu oluşturur. TCK m.109: ‘Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun’ bırakan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılır.”

Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarını uygulamak hukuki bir zorunluluktur.Bu zorunluluk gereği kişileri serbest bırakmayıp cezaevinde tutmak,kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu oluşturur👇🏼

TCK m.109“Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak… — Prof.Dr.Adem Sözüer https://ademsozuer.com/ (@AdemSozuer) November 9, 2023

Ne olmuştu?

25 Ekim’de AYM Gezi Parkı davasından 18 yıl hapse mahkûm edilen avukat Can Atalay Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçildi. Yargı ve yasama adım atmayınca Atalay, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. AYM de Atalay’ın ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Yüksek mahkeme ayrıca ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, yargılamada durma kararı verilmesine ve hükmün infazının durdurularak Atalay’ın tahliye edilmesine karar verdi.

AYM kararı, 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne 27 Ekim’de ulaştı, kararı uygulaması beklenen mahkeme topu Yargıtay’a attı. İhlalin Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin kararından kaynaklandığı savunuldu, gereğini aynı dairenin yapması gerektiği belirtildi.

Yargıtay başsavcılığı Atalay’ın ‘yasama dokunulmazlığı’ndan yararlanamayacağını savunmuş, gerekçe olarak Atalay hakkındaki soruşturma ve yargılamanın milletvekili seçilmesinden önce başlamasını gösterdi.

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi tahliye talebinin reddine, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi için kararın TBMM’ye gönderilmesine, dahası ‘anayasa hükümlerini ihlal ettiği’ gerekçesiyle tahliye yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında Yargıtay başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.