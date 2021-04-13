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Yaramazlara biraz batar!

Profesör: Oruç için doktora danışın

Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, Covid-19’u geçiren kişilerin bir aylık toparlanma süreci bulunduğunu, bu sürede oruç tutulmasını doğru bulmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

DHA’ya konuşan profesör, hafif dahi geçse şu an Covid-19 hastası olanların oruç tutmaması gerektiğini belirterek, “Eğer virüsü atlattı ve ilk bir ay içerisinde ise yenilenme ve toparlanma sürecinde demektir” dedi.

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Akkoyunlu, bu durumda olan insanların da oruç tutmasını genel itibariyle önermediğini belirtti.

Profesör, şöyle devam etti: “Corona virüsü atlatalı üç ay olanlar, özellikle orta ve ağır düzeyde geçirmiş olanların bazılarında uzun süren tedaviler veriyoruz. Bu dönemde tedavisini aksatmayacak şekilde veya aynı zamanda vücudu zayıf bırakmayacak düzeyde oruç tutmasına yine doktor kontrolünde izin verilebilir. Doktora danışılmadan tutulmamasını öneriyoruz.”

Akkoyunlu, oruç tutanların kalori ve protein yapı taşlarını almakta zorlandığını belirterek “Özellikle corona virüsünden sonra rejenerasyon, yani vücudun toplama döneminde bazı yapı taşlarını almak gerekebilir. Yoksa iyileşme ve toparlanma biraz uzayabilir” dedi.

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