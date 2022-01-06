Prof. Müftüoğlu: Böyle giderse 150 binleri görmemiz bile sürpriz olmayacak

Prof. Osman Müftüoğlu, “Üzülerek belirteyim. Böyle giderse 100 hatta 150 binleri görmemiz bile sürpriz olmayacak” dedi.

Omicron varyantı 24 Kasım 2021’de ilk kez Güney Afrika’da tespit edilmiş, ardından hızla dünyaya yayılmıştı. Delta’dan daha bulaşıcı varyant birçok ülkede günlük vaka sayılarında rekor artışa neden olmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Omicron varyantının daha önceki varyantlarda görülmemiş hızla yayıldığını söyleyerek uyarıyor. ABD’de günlük vaka sayıları bir milyonun üzerine çıktı.

Türkiye’de de Omicron varyantının görülmesinin ardından vaka sayısı ve testlerin pozitiflik oranı iki haftada iki kattan fazla artış gösterdi. Dün 66 bin 467 vaka, 143 can kaybı kaydedildi.

Prof. Müftüoğlu, bugün Hürriyet’teki yazısında Omicron varyantı ve Türkiye’deki son duruma ilişkin “Böyle giderse 100 hatta 150 binleri görmemiz bile sürpriz olmayacak. Bu nedenle sağlık gündemimizin bir numaralı maddesi yine pandemi ve yine yeni varyant ‘Omicron’dur” dedi.

Müftüoğlu, Omicron’un bulaşma hızının dikkat çektiğini belirterek şunları kaydetti: “En çok konuşulan konuysa Omikron’un muazzam bulaşma yeteneğidir. Durum şu: Bir önceki varyant Delta için, ‘Delta varyantıyla hastalanmış bir COVID-19 hastasının yanından geçmeniz bile virüsün size bulaşması için yeterli olabilir!’ uyarısı yapan uzmanlar, yeni varyant Omikron için çok daha sert uyarılarda bulunarak, ‘Omicron bulaşlı bir hastanın değil yanından, sokağından geçmeniz bile virüsün size bulaşmasını mümkün kılabilir’ diyorlar.”