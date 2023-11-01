Prof. Ergun Özbudun hayatını kaybetti

Saygın anayasa profesörlerinden Ergun Özbudun hayatını kaybetti.
Özbudun 86 yaşındaydı.
Vefat haberini eşi Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun duyurdu.
Prof. Dr. Ergun Özbudun kimdir?
1 Temmuz 1937 yılında Ankara’da doğdu. Lisans ve doktorasını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlandı. 1988-2012 yıllarında Bilkent Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2011-2012 eğitim öğretim yılında İstanbul Şehir Üniversitesi’nde ilk olarak yarı-zamanlı ardından tam zamanlı olmak üzere görev aldı. Harvard Üniversitesi’nde araştırıcı, Chicago, Princeton, Columbia, Georgetown ve Paris Sorbonne üniversitelerinde misafir profesör olarak ders verdi. Siyasi partilerle ilgili birçok makale ve kitap da yazdı. Venedik Komisyonu olarak da bilinen Avrupa Konseyi Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu’nun üyeliğini yaptı. 1996 yılında TÜBA Asli Üyesi seçildi, 2007 yılında yaş haddinden şeref üyesi oldu.
İngilizce ve Fransızca bilen Özbudun’un bu dillerde de birçok bilimsel makale ve kitabı bulunuyor; Özbudun’un eserleri hukuk fakültelerinde ders kitabı olarak okutuluyor.