Prof. Dr. Temel Yılmaz: Pandemi sayılarında bir yanlışlık var

İlk bakışta da ülke açısından sevindirici bir sonuç gibi görünüyor ama işte bir tuhaflık var.

Daha yeni, 4 Nisan’da Sayın Bakan’ın twitter sayfasında yayınlanan 19-25 Mart tablosunda bırakın Türkiye’yi sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’deki vaka sayısını hesaplayınca 25 bin civarı çıkıyor. Bu üç şehrin nüfusu Türkiye’nin dörtte biri. Diğer bölgeleri saymıyorum, ama toplamda 90 bini aşıyor.

Durum böyleyken bu sayı nasıl oldu da birkaç haftada tüm ülkede 3268’e indi.

Bu sayıyı 81 ile bölersek, yani şehir başına hesaplarsak 40 hasta düşüyor.

Oysa bütün dünyada pandemi halen çok önemli bir gündem maddesi. Ülkeler yeni varyanta karşı sürekli strateji geliştirmek için çabalıyor.

Prof. Dr. Temel Yılmaz’ın yazısı