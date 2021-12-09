Prof. Dr. Ceyhan: Üçüncü dozunu Sinovac yaptıranlarda antikor erken düşüyor

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, üçüncü doz aşısını da Sinovac tercih edenlerin bağışıklığının daha erken sürede düştüğünü belirtti.

Türkiye, diğer ülkeler gibi Covid-19 salgınına karşı takviye doz aşılamalarına başlamıştı. Takviye doz aşılamaları özellikle antikor seviyelerinin düştüğü belirlenen Sinovac’la aşılananlara önerilmişti. Ancak iki doz Sinovac aşısı olanlara üçüncü dozda tekrardan aynı aşıyı olma imkanı verildi. Uzmanlar, Sinovac olanlara BioNTech’in mRNA aşısının uygulanmasını önermişlerdi.

Şimdi üçüncü dozda da aynı Sinovac aşısını tercih edenlerin antikorlarında erken bir düşüş olduğu öne sürülüyor.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, BioNTech ve Sinovac aşısını karşılaştırarak Türkiye’de ilk etapta Sinovac aşısının tercih edilmesinin hata olduğunu belirtti: “Üçüncü dozun Sinovac‘ın ‘Coronavac’ aşısıyla yapılan kişilere dördüncü doz aşı gerekiyor. İlk iki doz aşılamaları seçilirken BioNTech-Pfizer aşısı yaklaşık fiyatlarla alınabilecekken, bilim kurulu anlaşılmaz bir gerekçeyle Sinovac’ın aşısını tercih etti. Üstelik ilk aşılanan grup bağışıklığı iyi olmayan yaşlılar ve kronik hastalığı olanlardı ve bu gruplarda inaktif aşının yanıt verme şansı sağlıklı insanlara göre çok daha düşüktü.

Hepimiz aşılanmak aşılanmamaktan çok daha güvenli olduğu için bu aşıyla aşılandık. Geçen sürede bu aşıyı olanlarda antikor yanıtının mRNA aşısı uygulananlara göre daha düşük olduğu ve daha erken azaldığını gördük.”

(2) Üstelik ilk aşılanan grup bağışıklığı iyi olmayan yaşlılar ve kronik hastalığı olanlardı ve bu gruplarda inaktif aşının yanıt verme şansı sağlıklı insanlara göre çok daha düşüktü. Hepimiz aşılanmak aşılanmamaktan çok daha güvenli olduğu için bu aşıyla aşılandık. — Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) December 8, 2021

Çin aşısıyla ilgili yapılmış bir araştırmayı paylaşan Ceyhan, üçüncü doz aşıyı Sinovac olanları da uyardı: “Üçüncü doz aşılama başladı. Üçüncü doz aşının mRNA aşısı olması gerektiğini defalarca dile getirmemize rağmen, bilim kurulu halkın tercihine bıraktı. Şimdi üçüncü dozunu Sinovac yaptıranlarda da antikor erken düşüyor. Sinovac’ın aşısı genç ve sağlıklı kişilerde virüs dolaşımı düşükse üçüncü dozda kullanılabilir. Ancak uyguladığımız yaş ve risk grupları, aktif vaka sayısı dikkate alınırsa, şu anda üçüncü doz için risklidir. Ayrıca koronavirüs aşısının sonuçlarının bazı bilim kurulları tarafından etkinlik ve etkililik sonuçları yerine, ‘Bir tık daha iyi’ gibi benim bilmediğim, belki yeni gelişmiş bir bilimsel dille açıklanmasını da hayretle karşılıyorum.”