Prof. Ceyhan’dan çağrı: Devletin ek önlemler alma zamanı geldi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalarla ilgili olarak “Aşı kararsızlığı bu kadar fazla, aşı karşıtları da yalanlarıyla toplumu bu denli ve rahat zehirlerken, toplumsal bağışıklık sağlamanın mümkün olmadığını görüp devletin ek önlemler alma zamanı geldi, umarım geçmez” dedi.

Türkiye’de 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların hafifletilmesi sonrasında vaka ve ölüm sayılı artışa geçti. Maske ve sosyal mesafe gibi önlemlere uyulmazken aşılama sayısı da toplumsal bağışıklık seviyesinden hayli uzakta.

Okulların açılmasıyla da hareketlilik arttı ve Covid-19’un yayılması için daha elverişli bir durum ortaya çıktı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşılama oranları ve artan vakalarla ilgili şunları söyledi: ”Aşı ile korunan kişi sayısı yanı toplumsal bağışıklık artmıyor. Her gün giderek azalıyor. 1’inci doz sayısı 100 binin altında. Önce inaktif aşıyla aşılanıp, şimdi bağışıklığını kaybedenlerin günlük sayısı daha fazla. Yüzde 80 aşıyla korunan hedefinden giderek uzaklaşıyoruz.

Aşı kararsızlığı bu kadar fazla, aşı karşıtları da yalanlarıyla toplumu bu denli ve rahat zehirlerken, toplumsal bağışıklık sağlamanın mümkün olmadığını görüp, devletin ek önlemler alma zamanı geldi, umarım geçmez.”