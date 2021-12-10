Prof. Ceyhan: Yoğun bir bulaş var, virüs zayıflamadı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Şu anda çok yoğun bir bulaş var. Vakit geçirmeden tedbirleri almamız lazım. Virüs zayıflamadı” dedi.

İlk olarak Güney Afrika’dan rastlanan ‘B.1.1.529‘ varyantına DSÖ ‘Omicron’ adını vermişti. 32 mutasyona sahip Omicron, ‘süper varyant‘ olarak nitelendirilmişti. Güney Afrika’nın ardından Avustralya, Belçika, Botsvana, Britanya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hong Kong, İsrail, İtalya, Hollanda’nın aralarında olduğu ülkelerde görülmüştü. Çok sayıda ülke Güney Afrika’dan gelen yolculara kısıtlama getirmişti.

Türkiye, varyanta karşı önlem olarak Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkeye girişleri durdurmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yeni varyanta Türkiye’de rastlanmadığını bildirmişti. Buna rağmen sahadan uzmanlar, yetersiz kalan aşılama hızıyla birlikte vaka sayılarında artış meydana geldiğini bildiriyor.

Dün Türkiye’de corona virüs nedeniyle son 24 saatte 195 kişi daha hayatını kaybederken, 19 bin 696 yeni vaka tespit edilmişti.

Ceyhan: Çok yoğun bir bulaşı var

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan , Prof. Dr. Ceyhan, aşılama oranlarını artırmak gerektiğini söyleyerek bulaşın arttığına dikkat çekti: “Anadolu’ya gidiyorsunuz; insanlarda, çalışan kesimde, iş yerlerinde neredeyse maske takanı ayıplayacak duruma gelmişler. Bakın, ben dün sadece tanıdıklarım ve yakınlarımdan 50 kişiden fazlası tarafından arandım. Covid-19 testleri pozitif çıkmış; ‘Ne yapalım’ diye fikir danışıyorlar. Şu anda çok yoğun bir bulaş var. Bizim bir defa aşılamayı artırmak ve bulaşı önlemek için tedbirleri vakit geçirmeden almamız lazım. Eğer tedbirleri, önlemleri almazsak yeniden bir dalga ya da tam bu ‘Delta’ varyantını azaltmaya başlamışken yeni bir dalga veya hiç azaltmadan tekrar bir artış yaşayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın”.

‘Virüs zayıflamadı’

Ceyhan, Norveç’te toplu gerçekleştirilen yılbaşı yemeğinde 120 kişiden 100’ünün Omicron varyantına yakalandığını hatırlatarak yılbaşında toplu etkinliklerden kaçınma uyarısında bulundu: “Virüs zayıflamadı. Virüs bulaşıcılık açısından daha da güçlendi. Özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda maskeyi çıkarmak zorunda kalacağınız yeme-içme, şarkı söyleme aktivitesi gibi aktivitelerin olduğu durumlarda 1 kişinin virüsü çok sayıda insana bulaştıracağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Mutlaka yayılır. Bunların içinde belki genç, risk grubuna girmeyen insanlar hastalığı hafif geçirebilir; ama onların sonra bulaştıracağı evlerindeki daha yaşlı ve hastalığı nedeniyle riskli gruplar hastalanıp hayatını kaybedebilir.”

‘Omicron’da vaka artışı beş yaşın altında daha fazla’

Omicron varyantında en büyük vaka artışının beş yaşın altındaki çocuklarda olduğuna dikkat çeken Ceyhan, bu yaş grubunun ciddi şekilde korunması gerektiğini söyledi: “Beş yaşın altındaki çocuklar için de henüz dünyada mevcut uygulanan bir aşı yok. O zaman bu çocuklarla temas eden herkeste ‘aşılı olma şartı’ aramamız lazım. Örneğin; vatandaşlarımız beş yaşın altında çocuk varsa evine aşısız kişi kabul etmesinler. Kreşlerde, kreş servislerinde aşısız insanların çalışmasını devletin önlemesi lazım. Orada çalışacak insanlarda mutlaka ‘aşılı olma’ şartı aranmalıdır. Bizim bu tedbirleri almamız lazım.”