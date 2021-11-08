Prof. Ceyhan: Avrupa’da 5’inci dalga başladı, dikkatli olmalıyız

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Avrupa’da 5’inci dalganın başladığını belirterek “Dikkatli olmalıyız, önlemleri artırmazsak aynı durumu biz de yaşarız” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa’da son dönemde Covid-19 vakalarındaki hızlı artışa dikkati çekerek yaşlı kıtada ölüm sayısının şubat ayına kadar yarım milyon daha artabileceği uyarısında bulunmuştu.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge de “Covid-19 vakaları bir kez daha rekor seviyelere yaklaşıyor. Bir kez daha merkez üssündeyiz” demişti.

“Avrupa’da 4’üncü dalga bitmeden 5’ince dalga başladı” diyen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Ceyhan, Türkiye’de salgının gidişatını Avrupa’yla karşılaştırıp şunları söyledi: “Aslında hala birinci dalgadayız ama 2, 3, 4’üncü dalga halk arasında kabul gördüğü için, artık öyle isimlendiriyorum. Daha önce dalgalar arasında günlük vaka sayıları bir süre düz çiziyordu. Türkiye’de birinci ve ikinci dalga arası günlük bin, ikinci-üçüncü dalga arası beş bin, üçüncü-dördüncü dalgalar arası on bin vaka gözlendi. Bu kez Avrupa’da çok sayıda ülkede 4’üncü dalga bitmeden, 5’inci dalga başladı.

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AVRUPA’DA 4. DALGA BİTMEDEN 5. DALGA BAŞLADI

– Aslında hala 1. dalgadayız ama 2,3,4. dalga halk arasında kabul gördüğü için, artık öyle isimlendiriyorum.

– Daha önce dalgalar arasında günlük vaka sayıları bir süre düz çiziyordu. pic.twitter.com/QZ4lkgO9j8 — Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) November 7, 2021

Bunun nedenleri, önlemlerin ve kısıtlamaların yetersizliği, iş yerlerinde, toplu taşımada ve toplanmalarda(düğünler, kapalı alanlarda toplantılar, spor karşılaşmaları, kongreler, okullar) artan kalabalıklar, etkenin özelliği: delta varyantının bulaşma özelliği, aşı ile yüzde 80 toplumsal korunma hedefinden giderek uzaklaşmamız, aşılama yüzde 80 orana ulaşmadıkça, aşılanma arttığında doğru orantılı olarak vaka sayısının da azalacağı yanılgısı. Dikkatli olmalıyız, önlemleri artırmazsak aynı durumu biz de yaşarız. Vaka artan ülkelerde günlük ölü sayıları da artıyor.”