Diken

Yaramazlara biraz batar!

Premier Lig'de şampiyon Liverpool

Liverpool, İngiltere 1’inci Futbol Ligi’nde (Premier Lig) bitime dört hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Fotoğraf: @LFC / X

34’üncü hafta karşılaşmasında Liverpool, sahasında 16’ncı sıradaki kuzey Londra ekibi Tottenham’ı 5-1 yendi.


Bu galibiyetle 82 puana ulaşan ‘Kırmızılar’, 67 puanla ikinci sıradaki Arsenal’ı geride bırakarak lig tarihindeki 20’nci şampiyonluğuna ulaştı.

Liverpool en son 2019-2020 sezonunda 30 yıl aranın ardından ligi zirvede bitirmişti.

SON HABERLER

BUDO'nun sekiz seferi iptal

İstanbul ile Bursa arasında işletilen Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) yarınki sekiz seferi hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Depreme kiminle yakalanmamalı?

Şehrin -çoğuna kendi sebep olduğu- bin bir sorunuyla yüzleşmek yerine suyunu kurutup çevresine bir kanal açarak başımıza yeni çoraplar örmeye and içmiş bir idarenin uhdesinde ‘deprem sürecine girmek’, enkaz altında kalmak kadar korkutuyor insanı.