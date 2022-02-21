Poyrazköy davasında kumpas soruşturması tamamlandı: 68 şüpheli hakkında iddianame

İstanbul başsavcılığınca, ‘Poyrazköy’de ele geçirilen mühimmat’ davasında ‘FETÖ’nün kumpas kurduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturmada, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 68 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

‘Kafes Eylem Planı’, amirallere suikast, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) yöneticileri hakkındaki iddialara ilişkin dosyaların birleştiği Poyrazköy davasında 84 sanığa beraat verilmiş, kararın gerekçesinde delillerin kanuna aykırı toplandığı ve inandırıcı olmadığı belirtilmişti. Ardından kumpas soruşturması başlatılmıştı.

1048 sayfalık iddianamede, eski davanın asker sanıklarının da aralarında olduğu 87 müşteki yer alıyor. Genelkurmay Başkanlığı ise ‘suç duyurusunda bulunan’ diye ifade edildi.

İddianamede, ‘FETÖ’ ile ilgili birçok davada örgüt üyeleri veya yöneticileri oldukları gerekçesiyle yargılanan ve bazı dosyalarda hüküm giyen eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Kazim Aksoy, Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç, Ömer Köse, Tufan Ergüder ve Yurt Atayün’ün yanısıra eski Genelkurmay başkanı İlker Başbuğ’un tutuklandıktan sona Silivri’deki cezaevine götürüldüğü araçta yer alan görüntüsüyle gündeme gelen Gafur Ataç’ın da aralarında bulunduğu 68 kişi şüpheli olarak yer aldı.

Başsavcılık tarafından sekiz yıldır yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iftira, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği’ gibi suçlardan cezalandırılması talep ediliyor.

İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın duruşma gününün bu hafta belli olacağı bildirildi.

Ne olmuştu?

Poyrazköy davasının bel kemiğini oluşturan ‘Kafes Eylem Planı’ iddiası 2009’da Taraf gazetesinin haberiyle gündeme gelmiş, Ergenekon davası sanığı Bedrettin Dalan’ın kurucusu olduğu İstek Vakfı’na ait Poyrazköy’deki bir arazide bulunan mühimmatlarla Türkiye’de yaşayan gayrimüslimler ve azınlıklara suikast düzenleneceği iddia edilmişti.

Dijital delilleri inceleyen adli tıp uzmanları, 1 Nolu CD ve ‘Kafes Eylem Planı‘nı içeren 3 Nolu DVD’deki belgelerin sahte olduğu ve manipüle edildiğini tespit etmişti.

2 Ekim 2015’te 83 sanığın tamamı beraat etmişti.