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Yaramazlara biraz batar!

Polis memurunun ölümünde intihar şüphesi

Üsküdar’da Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru H.S. ölü bulundu. Polisin incelemesinin ardından intihar ettiği değerlendirilen H.S.’nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre Üsküdar Harem Sahil yolundaki bir parkta saat 00:00 sıralarında, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin öldüğünü belirledi. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin çevresine güvenlik şeridi çekti. Ceset etrafında ve park içerisinde incelemelerde bulundu.


Silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlenen kişinin yapılan incelemede Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli istirahatli polis memuru H.S. olduğu tespit edildi. Olay yeri ekiplerinin incelmelerinin ardında intihar ettiği değerlendirilen H.S.’nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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