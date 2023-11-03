Polat çifti soruşturmasında yedi kişi daha gözaltında

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yedi kişi daha gözaltına alındı. Bunlarla sayısı 24’e ulaşan şüpheliler yarın adliyeye sev edilebilir.

Fotoğraf: AA

Polat çifti, sosyal medyadaki lüks yaşam paylaşımlarıyla, son günlerdeyse para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelmişti. İddiaların ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından araştırma başlatılmış, rapor savcılığa gönderilmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında çiftin mal varlıklarına el konmuş, ardından da gözaltına alınmıştı.

Anadolu Başsavcılığınca, Engin Polat ve eşi Dilan Polat’ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet’ suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin Ankara’da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirledi.

Paraya bloke koyduran ekipler, dört şüpheliyi gözaltına aldı. Genişletilen soruşturmada aranan üç kişi daha yakalandı.

Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu toplam 24 şüphelinin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden sekizinin ifade işleminin tamamlandığı öğrenilirken, zanlıların yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.