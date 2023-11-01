Polat çifti ‘Aile’ye konu oldu

Mafyatik ilişkilerin yer aldığı ‘Aile’ dizisinin dün akşam yayınlanan son bölümünde, ‘para aklama ve vergi kaçırma’ suçlamalarıyla gündemde olan Dilan ve Engin Polat çiftine gönderme yapıldı.

Show Tv’de yayınlanan, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın paylaştığı Aile, bir suç ve mafya hikayesi. Varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan Soykan’ın meslek, suç, şiddet, aile, adalet ve dostluk kavramları arasındaki denge kurma mücadelesini anlatıyor.

Dizinin son bölümünde Tatlıtuğ’un hayat verdiği Aslan Soykan, karşısındakilere ‘iş tavsiyesinde’ bulunurken şunları söylüyor:

“Altın, pırlanta, yakut, zümrüt, elmas; bunlara yönelin, bunlarda KDV yok, bir de posları da mail-orderdan çektin mi, oh yokuş aşağı, kıyak iş. Moda bu aralar. Ama bak, sizi sosyal medya hesaplarınızdan takip ediyorum, siz niye öyle yapıyosunuz ki ben anlamadım. Paranızı insanların gözüne sokmayın, olan var, olmayan var; aç var, açıkta olan var. Güzel videolar koyun, ağlak videolar koyun ki sonra sıkıntıya düşmeyin.”

Sahne, kısa sürede sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılarak viral oldu.

Ay Yapım: Sahneler kurgusaldır

Dizinin yapımcılığını üstlenen Ay Yapım ise Twitter (X) hesabından yaptığı açıklamada ‘Polat çiftine gönderme’ yapıldığı iddialarını “Sahnelerin gerçek hayatta yaşanılanlar ve kişilerle bağlantısı yoktur” sözleriyle yalanladı.

Tüm projelerimizde olduğu gibi Aile projesinde de yer alan karakterler ve sahneler kurgusaldır. Senaryo gereği yer alan sahnelerin gerçek hayatta yaşanılanlar ve kişilerle bağlantısı yoktur. #Ayyapim — AY YAPIM (@ayyapim) November 1, 2023

Polat çifti

Polat çifti, sosyal medyadaki lüks yaşam paylaşımlarıyla, son günlerdeyse para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelmişti. İddiaların ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından araştırma başlatılmış, rapor savcılığa gönderilmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında çiftin mal varlıklarına el konmuştu.

Polat çifti, dün gece saatlerinde evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.