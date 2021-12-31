Plastik poşette bütün gelir devlete gidecek

Marketlerde 25 kuruşa satılan plastik poşetlerle ilgili ‘geri kazanım payı’nın tamamı devlete gidecek.
Plastik poşetler, Ocak 2019 itibarıyla marketlerde 25 kuruşa satılmaya başlamıştı. Marketler poşet fiyatlarına yüzde 100 zam talep ederken, TBMM Ambalaj Komisyonu poşet ücretlerinin 2022 yılı sonuna kadar sabit kalmasına karar vermişti.
Resmi Gazete’de yayımlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ’e göre devletin aldığı pay 25 kuruşa çıktı. Buna göre zincir marketler poşet ücretlerinden artık pay alamayacak. Böylelikle poşetin tüketiciye direkt yansıyan ücretinde bir değişiklik olmadı.
Daha önce devletin aldığı geri kazanım payı 18 kuruş, marketlere kalan ücretse 7 kuruştu.