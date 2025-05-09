PKK kongresini yaptığını duyurdu: Tarihi kararlar aldık

PKK, Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı üzerine 5 ila 7 Mayıs’ta kongre yaptığını duyurdu. Öcalan’ın çağrısına dikkat çekilen açıklamada “Tarihi öneme sahip kararlar aldık” dendi.

Öcalan, İmralı’da silah bırakma çağrısı yapmıştı. Fotoğraf: DEM Parti

Öcalan, 27 Şubat tarihli çağrısında şöyle demişti: “Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.”

Fırat Haber Ajansı’nın aktardığına göre PKK’nın açıklamasında özetle şöyle dendi:

“PKK 12’nci Kongresi, 5-7 Mayıs tarihleri arasında başarıyla yapıldı. Kongre, Önder Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine toplandı ve kongreye sunduğu perspektif ve önerileri okuyup değerlendirdi.

Ayrıca PKK Merkez Komitesi’nin kısa raporu da kongrede okunup tartışıldı. Bu çerçevede Önder Apo’nun çağrısı temelinde PKK çalışmalarına ilişkin tarihi öneme sahip kararlar alındı.”

Açıklamanın sonundaysa sonuç ve kararların çok yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilerek şöyle dendi: “Önder Apo’nun fiziki özgürlüğü için mücadeleyi daha da yükseltmeye çağırıyoruz!”

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi’ne ziyaretleriyle ivmelenen süreçte Öcalan, 27 Şubat’ta PKK ve tüm bağlı gruplara ‘silah bırakma’ çağrısı yaptı. Öcalan çağrıda PKK’dan fesih kararı için kongreyi toplamasını istedi.

PKK, 1 Nisan’da Öcalan’ın çağrısına uyarak ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Bahçeli, 20 Mart’ta PKK’ya kongresini 4 Mayıs’ta Muş’un Malazgirt ilçesine toplamayı teklif etti. Ardından medyada PKK kongresi için farklı yer ve tarihler ortaya atıldı.

DEM Parti heyeti, 24 Nisan’da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la görüştü. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’e göre ‘görüşmenin en önemli başlığı Öcalan’ın çalışma koşulları‘ydı. Koçyiğit bu konuda ‘bazı gelişmelerin olacağını’ belirtti.

28 Nisan’da açıklama yapan PKK, ‘çağrıda belirtilenlerin yapılabilmesi için kendilerine somut bir şey ulaşmadığını’ öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün bazı bakan ve vekillerle bir araya geldiği, “Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek” dediği öne sürüldü.



