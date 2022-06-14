Piyasaların Fed öngörüsü şahinleşti: Son 28 yılın en sert faiz artışı gelebilir

Yüksek enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarınki toplantısında 75 bazla tahminlerden daha büyük bir faiz artırımına gitmesine neden olabilir.

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Veriler ABD’de enflasyonun mayısta yüzde 8,6’ya çıkarak 40 yıllık zirvesini tazelediğini ortaya koymuştu.

Fed yetkilileri geçtiğimiz haftalarda yaptıkları açıklamalarda 75 baz puan faiz artırılması olasılığının düşük olduğuna işaret etmiş olsalar da, enflasyon verisi sonrası beklentiler şahinleşti.

Dün Wall Street Journal’da yer alan haberde de Fed’den sürpriz bir hamle gelmesi olasılığının arttığının belirtilmesiyle para politikasına duyarlı vadeli kontratlarda görülen işlemler arttı.

Alışılageldiği gibi para politikası toplantısından iki hafta önce kamuya açık konuşma yapmayı durduran Fed yetkilileri, bu tarihe kadar yaptıkları açıklamalarda yarın 50 baz puan faiz artırımına gitmeye meyilli olduklarını söylemişlerdi.

Ancak 50 baz puana ilişkin tahminler, Fed Başkanı Jerome Powell’ın mayısta para politikası toplantısının ardından söylediği gibi ‘ekonomik ve finansal koşulların büyük oranda beklentilere paralel seyretmesine’ bağlıydı. Powell, aynı toplantıda “Beklentiler enflasyon (eğrisinin) yükselişi durdurmasıdır” demişti.

Ancak enflasyon yükselişini kesmedi.

Enflasyon geniş tabana yayılmış

Fed tarafından yakından izlenen ve kurumu oluşturan merkez bankalarından birisi olan Cleveland Fed tarafından derlenen ‘ayıklanmış ortalamaya’ dayanan gösterge de fiyat baskılarının geniş tabana yayıldığını, yalnızca yüksek fiyat artışı görülen hizmet sektörü ile sınırlı olmadığı gösterdi.

Fed, faizleri 75 baz puan artırması halinde Kasım 1994’ten bu yana görülen en büyük faiz artırımı gerçekleştirmiş olacak.