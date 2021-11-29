Piyasalarda ‘Omicron’ oynaklığı azaldı ama TL’de değer kaybı trendi sürüyor

Küresel piyasalarda corona virüsünün yeni Omicron varyantının yarattığı kaygılar nedeniyle cuma günü görülen oynaklık bugün azalırken, TL’de faiz indirim süreciyle başlayan değer kaybı trendi devam ediyor.

Son 14 işlem gününün 13’ünde değer yitiren TL, cuma günü akşamı dolar karşısında 12,40’a yakın seviyelerden işlem görürken, yeni haftaya 12,50’nin hafif üzerinde başlamasının ardından likiditenin düşük olduğu piyasada yüzde 4’ün üzerinde kayıpla 12,85’e kadar yükseldi.

İlk olarak geçen hafta Güney Afrika’da tespit edilen yeni Omicron varyantına en az 12 ülkede daha rastlanırken, Japonya yabancıların ülkeye girişini yarından itibaren yasaklama kararı aldı.

Dünya Sağlık Örgütü diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı olduğundan şüphe edilen Omicron hakkında daha net bilgi edinmek için birkaç hafta kadar izlenmesi gerektiğini belirtti.

Aşı üreticileri ise var olan aşıların varyant üzerinde etkili olup olmadığının iki hafta içinde tespit edileceğini ifade etti.

Faiz indirimleri ve alışılagelmişin dışındaki ekonomi politikalarının devam edeceğini gösteren açıklamalarla geçen hafta tarihi kayıplar kaydeden TL’de ise değer kaybı trendi devam etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, düşük faiz politikası içi “Bu sefer kararlıyız” demişti. Bu açıklama, iktisatçıların bilinen ekonomi gerçeklerine aykırı bulduğu cari fazla hedefleyen ve TL’de sert değer kayıpları getiren mevcut politikanın devam edeceği anlamına geliyor.

Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet yüksek enflasyon maliyetine rağmen cari fazla olarak adlandırdığı bu politikadan vazgeçebileceğine yönelik hiçbir sinyal vermedi.

Ekonomistler bu politika çerçevesinde enflasyonun birkaç ay içinde mevcut yüzde 20’lerden yüzde 30’a doğru yükselmesini beklerken, mevcut para politikası Merkez Bankası’nın yüzde 15 seviyesindeki politika faiziyle TL’nin reel getirisinin eksi yüzde 15 ile tarihte görülmemiş kadar düşük seviyelere gerileyeceği anlamına geliyor. İktisatçıların neredeyse tamamı bunun sürdürülebilir olmadığına dikkat çekiyor.