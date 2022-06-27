Piyasalarda kritik gün: Dolar ve avro düşüşle açıldı

Dolar ve avro, ticari kredi düzenlemesi sonrası, haftaya sert düşüşle başlıyor. İlk işlemlerde döviz kurlarında yüzde 4,5’in üzerinde düşüşler yaşandı. Dolar/TL 16,09 ve avro/TL 17,02 seviyelerine kadar geriledi.

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Piyasalar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kredi kararı sonrası hareketli.

BDDK, cuma akşam saatlerinde TL ticari kredilerde yeni koşullar getirildiğini açıklamıştı.

Buna göre döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan şirketlere kredi kullanım durumunda döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartı getirildi. 15 milyon TL üzeri döviz nakdi varlığı bulunan şirketler ise bu varlığı aktifinin ya da satış hasılatının yüzde 10’unu aşması durumunda yeni nakdi TL ticari kredi kullanamayacak.

Cuma günü Türkiye piyasaları kapanmışken açıklanan karar sonrası piyasada düşük hacimli işlemlerde dolar/TL 17,36 lira seviyelerinden hızla 16,40 lira seviyelerine kadar gerilemişti.

Dolar/TL hafta açılışında 16,09 ve avro/TL 17,02 seviyelerine kadar düştü. Günün ilerleyen saatlerinde kurda oynaklığın artması muhtemel.