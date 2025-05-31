Pınar Öğünç: Samimiyetin Türkiye kadar gündelik siyasette bir kriter olduğu başka ülke var mı acaba?

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Samimiyetin Türkiye kadar gündelik siyasette bir kriter, talep olduğu başka bir ülke var mı acaba? Siyaset ve samimiyet. Hele böyle bir ülkede nasıl olabiliyorsa, siyasetten uzak kalmayı bir erdeme benzetme çabasındaki “Siyasette herkes ikiyüzlü, ben ilgilenmiyorum” sularından ortaya atmıyorum baştaki soruyu.

Zaten anlıyorsunuz; farklı farklı samimiyetler var ve biz kullanan tarafın bir alet gibi işlemesiyle oluşmuş tüm versiyonlarını anlıyoruz. İslami, ahlaki ve AKP’li tınısı için bir -ğ eklenerek uzatılan ‘samiğmiyet’i tanıyoruz, kimlerin ‘gayrı-samimi’ ilan edilebileceğini kestirebiliyoruz. Misal yıllarca aleyhine atılıp tutulmuş AKP ile ortaklığa baş koyan MHP’ye samimi mi, diye sorulmayacağını biliyoruz.

AKP bu çözüm sürecinde samimi mi? Bu eğer, AKP içtenlikle ve sadece bu ülkeye barış gelsin mi istiyor gibi bir soruysa, zaten bunu duymak için soranlara cevap verilebilir: Hayır.

Fakat şu an sorulması gereken bu değil. “AKP samimi mi?​” diye başlamak dahi yirmi yılı aşan iktidar tarihini, önceki barış süreci deneyimini ve genel olarak çatışma süreçlerinin sonlandırılmasına dair başkaca örnekleri bir kenara itmek, unutmak demek.

Bunu sorabilmek, dünyevi olmayan bir naiflikle yahut sertleşerek dünya işinden kopmuş soyut bir radikallikle, gelmeyecek nedameti talep etmek demek.

Hakikaten ne bekleniyordu ki? Tabanın bir yerlerinde içtenlikle, koşulsuzca barıştan yana olanlar varsa onları ezip geçmeyelim ama onun dışında partinin stratejik olarak buna karar verdiği, belli koşulların bunu dayattığı ya da bu tercihin çeşitli açılardan kullanışlı/kârlı göründüğü açık.

Ama kritik nokta da burası: Barış, ancak savaşanların bir masaya oturmasıyla sağlanabilir. Çatışmış, aynı düşünmeyen, aynı şeyi istemeyen, birbirine güvenmeyen, ‘özünde istediği bu mu’ diye soran taraflar. Başka nasıl olacak? Oturdular, o masa, masanın fiziki sınırlarını da aşarak etrafındakilerle birlikte neye evriltilebilir, evriltilebilir mi?

Pınar Öğünç’ün yazısı