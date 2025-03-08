Pınar Öğünç: Pestisitli aile

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

‘Aile’ hakkında tartışılmayacak tespitlerden biri toplumun çekirdeği olduğu. Nasıl bir toplum yaratılmak isteniyorsa, mevsimi geldiğinde onun meyvesini verecek bir çekirdek. O meyveyi daha çabuk versin, daha da çok versin diye kimyasallara boğulmuş bir çekirdek. Öyle boğulmuş ki bir aile gibi görünüyor, görüntüsü bir mutluluk tablosu ama tadı tuzu yok.

Pestisitli aile. Hasta ediyor. Ama “ah, nerede o eski aileler” değil. Zaten çekirdeği sorunlu. Bir fabrikayı, bir cezaevini, mevsimlik işçi taşıyan bir traktörü; senelerdir yaşadığı kentin denizini görememiş bir kadını, 14 yaşında çalıştığı atölyede bedeni iki pistonun arasında ezilen çocuk işçiyi, daha onlu yaşlarında yaşamına son vermek isteyen çocukları, aldığı nefes hayatındaki erkeklerce ipoteklenmiş genç kadınları var eden her ne ise o çekirdekte.

Pınar Öğünç’ün yazısı