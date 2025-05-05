Pınar Gültekin davası: Yargıtay'dan 'canavarca his yok' kararı

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren sanık Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulmasına dair itirazı reddetti.

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Yargıtay 1’nci Ceza Dairesi, ‘tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Yargıtay başsavcılığının tebliğnamesine aykırı şekilde bozmuştu.

Bozma gerekçesiyse ‘sanık hakkında verilen cezada asgari oranda haksız tahrik uygulanması gerektiği gözetilmemesi’ olarak açıklanmıştı.

Yargıtay Başsavcılığı da bozma kararına itiraz etmişti.

İtirazı inceleyen Daire, kararda ‘isabetsizlik bulunmadığını’ belirtilerek itirazın reddine hükmetti.

İtirazın reddi kararı oy çokluğuyla alındı.

Karar, dosyaya ilişkin karar verilmesi üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderilecek.

Ne olmuştu?

Muğla’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 2020 temmuzunda 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü.

Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ten tutuklu, kardeşi Mertcan Avcı’ysa ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak’ten tutuksuz yargılanıyordu.

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 20 Haziran 2022’de görülen davanın 13’üncü duruşmasında mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Cemal Metin Avcı’ya haksız tahrik indirimi uygulayarak cezasını 23 yıla indirmişti. Kardeşi Mertcan Avcı’ysa beraat etmişti.

Gültekin ailesinin kararı istinafa taşıması üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Mahkemesi, davanın yeniden görülmesine karar vermişti.

Davada sanık Avcı hakkında ‘canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme’ suçundan haksız tahrik hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı hakkında ‘suç delilerini gizleme, değiştirme ve yok etme’ suçunda dört yıl hapis cezası verilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müebbet hapis cezası sonrası dosya, sanık avukatınca temyiz edilmişti.

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen cezada ‘haksız tahrik uygulanmadığı’ gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozmuş, Yargıtay Başsavcılığı da bozma kararına itiraz etmişti.