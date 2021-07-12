Pınar Gültekin davası: ‘Reddi hakim’ talebine ret; baba salondan çıkarıldı

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesine ilişkin davada reddi hakim talebi reddedildi. Gültekin’in babası duruşma salonundan çıkarıldı.

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27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, geçen yıl temmuz ayında 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ten tutuklu yargılanırken, ağabeyiyle aynı zamanda aynı yerde bulunan kardeşi şubat ayında tahliye edilmişti.

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı. Gültekin’in annesi Şefika ve babası Sıddık ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, 3’üncü Adli Tıp İhtisas Kurumu tarafından gelen raporun dosyaya eklenmesine, bir önceki duruşmada Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’in ‘reddi hakim’ talebinin reddine karar verildi.

‘Adil değilsiniz’

Epözdemir, savunmasında şunları söyledi: “Yaşarken yakıldığı eylem var. Raporla bu tespit edildi. Beşinci celsedeyiz. Mahkeme bir türlü ilerlemiyor. ABD’ye yazılan müzekkere yazısı mahkemeye ne gibi bir katkı sağlayacak? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Davaya bir katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Bu suç tek başına işlenemez. Aile yakınlarının cinayetin işlendiği eve gitmesinin nedeni, suç delillerini ortadan kaldırmaktır. Mahkeme başkanının bu davadan çekilmesini istiyorum. Adil değilsiniz ve adil de görünmüyorsunuz.”

Mahkeme, Gültekin’in telefonundaki verilere ulaşmak için ABD’ye müzekkere yazmıştı.

Baba salondan çıkarıldı

Sanık Cemal Metin Avcı’nın avukatının savunması sırasında Gültekin’in babası, bir anda ayağa kalkarak, “Diri diri yakıp öldürmüş, siz hala neyi savunuyorsunuz! Yazıktır, günahtır” dedi.

Mahkeme Başkanı Mustafa Güneş, Sıddık Gültekin’in salondan çıkarılmasına karar verdi.

‘Adalete güveniyorum’

Savunmasını ağlayarak yapan sanık Cemal Metin Avcı ise şunları söyledi: “Adli Tıp Kurumu raporuna kesinlikle katılmıyorum. Benim ilk yardım belgem var. Kişinin öldüğünü zaten kontrol etmiştim. Çok pişmanım. Keşke bunlar olmasaydı. Olayın ortaya çıkmasını ben sağladım. Olayların doğrusunu anlattım. Keşif anında iyi ki video kaydı yapıldı. 165 kilogramlık varili tek başıma kaldırdığım ortadadır. Varili orada kaldırmasaydım daha nelerle suçlanacaktım bilmiyorum. Adalete güveniyorum. Sağlıklı bir yargılama olacağına inanıyorum. Pişmanım.”

Baba Sıddık Gültekin, beş dakikalık arada yeniden duruşma salonuna girdi. Mahkeme başkanı yeniden çıkarmak istedi. HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, bunun üzerine, “Yanlış yapıyorsunuz. Suçsuz bir insanı dışarı çıkartamazsınız” dedi.

Mahkeme başkanı duruşma düzenini bozdukları gerekçesiyle Gültekin ile Çepni’yi polis eşliğinde salondan çıkardı.

Daha sonra açıklanan ara kararda, İstanbul 3’üncü İhtisas Adli Tıp Kurumu’ndan otopsi örneğinin bir nüshasının gönderilmesinin talep edilmesine ve adliye binasındaki güvenlik önlemlerinin artırılmasına hükmedildi.