Pınar Erişen: Küçük yaşlarda kızlarımızı erkeklerin köleleri, oğullarımızı da onların efendisi yapıyoruz

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Ülkemizde hiç erkek şiddetine maruz kalmadan 40 yaşına gelmiş bir kadın var mıdır acaba?

İşin trajik yanı, kendilerine eziyet eden, döven, söven ve hatta isterse öldüren bu adamları kadınlar kendi elleriyle yetiştiriyorlar. Erkek çocukları, küçük yaşlarda annelerine ve kız kardeşlerine hükmedip eziyet edecekleri şekilde büyütülüyor. Daha küçük yaşlarda kızlarımızı erkeklerin köleleri, oğullarımızı da onların efendisi yapıyoruz.

Yasalar yetersiz! İnsanlarımız eğitimsiz!

Bu durum sadece şiddetle de kalmıyor. Her yıl yüzlerce kadın katlediliyor. Kadın cinayeti sayısı azalmak yerine her geçen gün artıyor. 2024 yılının ilk 6 ayında 213 kadın katledildi. Bu kadınlar, eşleri, boşanma sürecinde oldukları kişiler, aile bireyleri, partnerleri ya da eski partnerleri tarafından öldürüldü.

Duruma öyle alıştık, öyle kanıksadık ki! ‘‘Yine kadın cinayeti!’’ deyip geçiyoruz. Oysa bu bir insanlık suçudur! Sırf gururu incindi diye bir insan, başka bir insanın canını alamaz! Bunun bir sebebi, bahanesi olamaz!

Pınar Erişen’in yazısı