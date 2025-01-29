Pınar Erişen: Köprülerden hiç geçmeyen milyonlarca vatandaş, vergileriyle bu projelere katkıda bulunuyor

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Bu köprülerden hiç geçmeyen, bırakın geçmeyi, hayatında bu köprüleri hiç görmemiş milyonlarca vatandaş, vergileriyle bu projelere katkıda bulunuyor. Çünkü Yap-İşlet-Devret modeli projelerde şirketlere günlük ya da yıllık olmak üzere araç geçişi taahhütleri veriliyor ve garanti edilen araç sayısının altında bir geçiş olursa devlet, aradaki farkı bütçeden bu şirketlere ödüyor.

Yani, vatandaşın cebinden çıkan milyarlarca lira geçiş farkı olarak köprü ve yolları yapan şirketlere ödeniyor.

Bunu bir hizmet olarak gören halkımız da bugüne kadar bu hizmet aşkına duyarsız kalmadı ve oylarıyla bu köprüleri yapanları mükafatlandırdı.

Yani, alan memnun, satan memnun! Biz de böyle “boş boş” bakmaya devam eadiyoruz. Ne de olsa tarih, hatalarından ders almayanlar için sürekli tekrar ediyor, belki bir sonrakinde köprüden önce son çıkışı yakalarız.

Pınar Erişen’in yazısı