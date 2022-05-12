Pınar Abay’ın Türkiye’den Belçika’ya uzanan başarı yolculuğu: İlk kadın yönetim kurulu başkanı oldu

44 yaşındaki Türk bankacı Pınar Abay, ING Bank Belçika’nın ilk kadın yönetim kurulu başkanı oldu.

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Pınar Abay, ING Bank Türkiye genel müdürlüğü ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini uzun yıllar sürdürdü. Başarılı yönetici, 1 Ocak 2020 itibariyle geçerli olmak üzere ING Grubu’na küresel icra kurulu üyesi olarak atandı.

Temmuz 2016’da ING Belçika yönetim kurulu üyeliğine seçilen Abay, 2020’den bu yana bankanın Benelüks (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) bölgesindeki faaliyetlerini yönetiyor.

150 yılda ilk kadın başkan

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre ING Bank Belçika, Abay’ın bankanın 150 yıllık tarihindeki ilk kadın yönetim kurulu başkanı olduğunu bugün açıkladı.

Böylece Abay, 2020’den beri bankanın başında bulunan ve yaş haddinden dolayı emekli olan Diego du Monceau’nun yerini aldı.

Pınar Abay kimdir?

Ankara’da 1977’de doğan Abay, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden 1998’de mezun oldu, yüksek lisans derecesini Harvard Üniversitesi Business School’dan aldı.

Kariyerine danışmanlık firmalarında başlayan Abay, McKinsey & Company’nin İstanbul, San Francisco ve New York’taki ofislerinde çalıştı.

McKinsey & Company’nin Türkiye’deki bankacılık sektöründen sorumlu yönetici ortağı olan Pınar Abay, 2011’de ING Bank Türkiye’nin yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlüğünü üstlendi.