Picasso’nun gizli kalmış bir figürü ortaya çıktı: Üstünü istemeyerek boyamış olabilir

İspanyol ressam Pablo Picasso’nun bir tablosunun yüzeyinin altına gizlenmiş figür, gelişmiş görüntüleme teknolojisi kullanılarak ortaya çıkarıldı. Uzmanlar, yapay zeka (AI) teknolojisinden yararlanarak orijinal parçanın nasıl görünebileceğini tasarladı.

Fotoğraf: Oxia Palus

Sanatçının 1903 tarihli ‘Kör Adamın Yemeği’ adlı eserinin altında bulunan figür ‘Çömelmiş Yalnız Çıplak’ olarak biliniyor. Gizli tablo, ilk olarak 2010 yılında X-ışını floresan (XRF) görüntüleme kullanılarak keşfedilmişti. Londra merkezli bir sanat teknolojisi firması Oxia Palus, tabloyu yeniden oluşturmak için AI teknolojisini kullandı. Eserin içerisinde 118 yıl boyunca saklı kalan figür, bu yöntem kullanılarak ortaya çıkartılmış oldu.

Tablonun yeniden oluşturulması sırasında bilgisayar, Picasso’nun o dönemde yaptığı resimlere benzer fırça darbelerini izleyerek eserin geri kalanını doldurdu. Daha sonra resim, tuval üzerine 3D olarak basıldı, böylelikle de eserin gerçek bir yağlı boyaya benzemesi sağlandı.

‘Üzerini boyamak zorunda kaldı’

Oxia Palus’un kurucu ortağı George Can, şunları söyledi: “Picasso, o zaman maddi açıdan kötü bir haldeydi. Bu resimleri yapmak için gereken malzemeler pahalıydı. Picasso bu yüzden muhtemelen eski eserinin üstünü isteksizce boyamak zorunda kaldı.”

Can, ayrıca şunları ekledi: ”Kadın figürü, Picasso’nun ‘La Vie’ adlı tablosunda ve bir dizi eskizinde de yer alıyor. Bu da sanatçının çizilen kadına bir yakınlığı olduğunu düşündürüyor.”