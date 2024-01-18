PFDK’dan Galatasaray, Dursun Özbek ve Fenerbahçe’ye para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe, Galatasaray ve sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek’e para cezası verdi.

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TFF’nin internet sitesinden paylaşılan açıklamaya göre Fenerbahçe’ye Gaziantep FK deplasmanında taraftarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 168 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde dördüncü defa tekrarlanmasından dolayı 195 bin lira olmak üzere toplam 363 bin lira para cezası verildi.

Kurul, Galatasaray Kulübünün 12 Ocak’ta düzenlenen basın toplantısındaki beyanlarda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle 400 bin lira para cezasına çarptırılmasına hükmederken, bu açıklamaların kulüp sosyal medyasında yer alması nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek’e de 400 bin lira para cezası uyguladı.

Aynı basın toplantısındaki beyanları nedeniyle PFDK’ya sevk edilen Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’aysa herhangi bir ceza verilmedi.