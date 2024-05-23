PFDK Fenerbahçe’ye ceza yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki arbede nedeniyle sarı lacivertli takıma ceza yağdırdı.

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Fenerbahçe’nin 1-0 kazandığı derbiye hem maç öncesi hem de sonrası arbede damga vurmuştu.

PFDK bu nedenle sarı lacivertli futbolcular Mert Hakan Yandaş’a beş maç, İrfan Can Eğribayat’a üç maç, Jayden Oosterwolde’ye bir maç men cezası verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmadan sonraki açıklamaları nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin TL para cezasına çarptırıldı.