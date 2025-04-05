Diken

Yaramazlara biraz batar!

Pezeşkiyan güney kutbunda lüks geziye çıkan yardımcısını görevden aldı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Nevruz’da güney kutbuna lüks geziye giden yardımcısı Şehram Debiri’yi görevden aldı.

Fotoğraf: AA

Ülkede halk ekonomik krizle boğuşurken, parlamento işlerinden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı ve zengin bir doktor olan Şehram Debiri’nin Nevruz’da güney kutbunda lüks bir geziye gittiği ortaya çıkmıştı.


Muhafazakar medyada topa tutulan Debiri geziyi ‘devlet imkanlarıyla değil kendi parasıyla yapığını’ söylemişti. Ancak Pezeşkiyan buna rağmen kararnameyle Debiri’yi görevden aldı.

‘Savunabilir değil’

İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa şöyle dendi: “Nevruz sırasında güney kutbuna eğlence amaçlı seyahatte olduğunuz tespit edildi. Dindarların örneğini izlemekle övünen bir hükümette, halk üzerindeki ekonomik baskıların hala yüksek olduğu ve yoksulların çok olduğu bir ülkede, resmi görevlilerin, kişisel harcamalarla bile olsa pahalı eğlence gezileri yapması savunulabilir veya haklı gösterilebilir değildir ve yetkililerin sade yaşam standartlarıyla uyuşmamaktadır.”

Pezeşkiyan’dan Trump’a: Tehdit edersen müzakere etmeyeceğim, ne halt edersen et

SON HABERLER

Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta avro yüzde 1,81, dolar yüzde 0,01 yükselirken, gram altın yüzde 0,80 düştü. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,80 azalışla 3 bin 720 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,77 değer kaybıyla 25 bin 180 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 0,01 artışla 38,0140 lira, avronun satış fiyatıysa yüzde 1,81 […]