Pezeşkiyan güney kutbunda lüks geziye çıkan yardımcısını görevden aldı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Nevruz’da güney kutbuna lüks geziye giden yardımcısı Şehram Debiri’yi görevden aldı.

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Ülkede halk ekonomik krizle boğuşurken, parlamento işlerinden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı ve zengin bir doktor olan Şehram Debiri’nin Nevruz’da güney kutbunda lüks bir geziye gittiği ortaya çıkmıştı.

Muhafazakar medyada topa tutulan Debiri geziyi ‘devlet imkanlarıyla değil kendi parasıyla yapığını’ söylemişti. Ancak Pezeşkiyan buna rağmen kararnameyle Debiri’yi görevden aldı.

‘Savunabilir değil’

İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa şöyle dendi: “Nevruz sırasında güney kutbuna eğlence amaçlı seyahatte olduğunuz tespit edildi. Dindarların örneğini izlemekle övünen bir hükümette, halk üzerindeki ekonomik baskıların hala yüksek olduğu ve yoksulların çok olduğu bir ülkede, resmi görevlilerin, kişisel harcamalarla bile olsa pahalı eğlence gezileri yapması savunulabilir veya haklı gösterilebilir değildir ve yetkililerin sade yaşam standartlarıyla uyuşmamaktadır.”