Petrol, dolar ve avroda son durumun özeti: Türkiye için en kötü şok bileşimi

Enerji fiyatları yeniden yükselirken ekonomistler, avro/dolar paritesinin de Türkiye’nin işine gelmeyen bir rotaya girdiğini belirtti.

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Dolardaki yükselişin hızlanması, Rusya’nın enerji ihracatına dair attığı adımlar ve Avrupa Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşma konusunda ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) daha temkinli davranması Avrupa’nın ortak para birimi avroyu olumsuz etkiliyor.

Rus enerji şirketi Gazprom’un rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya’ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurmasıyla avro, dolar karşısında son beş yılın en düşük seviyesine geriledi.

Bu yüzden ekonomistler, hammadde girdilerini dolarla alıp üretilen ürünlerin çoğunu avroyla ihraç eden Türkiye’nin içinde bulunduğu riski vurguladı.

Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, bu durumu ‘Türkiye için en kötü şok bileşimi’ olarak adlandırdı.

Türkiye için en kötü şok bileşimi: Yüksek petrol fiyatı, düşük euro/dolar paritesi. https://t.co/2arzJzPBJA pic.twitter.com/TTkq5qH2RV — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) April 27, 2022

Dünya Gazetesi’nin YouTube kanalında konuşan ekonomist Ali Ağaoğlu ve Hakan Güldağ da aynı riski vurguladı.

Rusya’nın ruble ısrarıyla iki ülkenin gazını kesmesinin Avrupa’ya bir mesaj olduğu belirten Ağaoğlu, ”Rusya size fiyat dikte edebilir. Belli anlaşmalar yapılmadığı sürece bunlar çalışır mekanizmalar değil. Sıkıntı daha da büyüyebilir” dedi.

Bu gelişmeyle birlikte Fransa’daki seçimlerinde avro/dolar paritesini etkilediğini belirten Ağaoğlu, şunları söyledi: ”Riskler artabilir. Doğalgaz riski nedeniyle paritede 1,05 seviyeleri görüldü. Hareketin devamı gelirse 1,0425’lere kadar gideriz. Hakan Kara’nın yorumuna katılıyorum. Olabilecek en kötü kombinasyon bizim için yükselen petrol fiyatı, buna karşılık düşen parite. Avronun dolar karşısında değer kaybetmesi, ihracatımızın satın alabildiği petrolün azalması anlamına geliyor.”

Kara’nın denkleminin doğru olduğunu belirten Hakan Güldağ’sa cari açığın artabileceğini söyledi.