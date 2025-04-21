Pervin Buldan ve bir avukat İmralı'ya gidiyor

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve bir avukat, PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere İmralı Cezaevi’ne hareket etti.

Fotoğraf: DEM Parti

Buldan’a, Asrın Hukuk Bürosu’ndan avukat Faik Özgür Erol eşlik ediyor.

DEM Parti heyeti, 10 Nisan’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü.

Görüşmeye Buldan ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de katılmıştı.

Önder, 15 Nisan akşamı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılıp ameliyat edilmişti. Önder’in tedavisi sürüyor.

Erdoğan’la yaklaşık 1 saat 25 dakika süren görüşme sonrası Önder, şu değerlendirmeyi yapmıştı: “Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz. Bu konuda sayın cumhurbaşkanı oldukça önemli bir yerde duruyor. Amacımız barışı sağlamak.”

Buldan’sa “Çok çok verimli bir görüşme oldu. Süreç güzel sürüyor” demişti.