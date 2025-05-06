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Yaramazlara biraz batar!

Pentagon, amiral ve general sayısını yüzde 20 azaltacak

ABD Savunma Bakanlığı, (Pentagon) ordu yapısını sadeleştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla general ve amiral sayısını yüzde 20 azaltacağını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Bakanlık açıklamasında ordunun caydırıcılığını ve savaş kabiliyetini korumak için liderlik yapısının sadeleştirilmesinin gerektiği belirtildi.


Pentagon, aktif görev yapan dört yıldızlı general ve amiral pozisyonlarının asgari yüzde 20 oranında azaltılacağını duyurdu.

Ayrıca Ulusal Muhafız bünyesindeki general rütbesindeki personel sayısı da aynı oranında düşürülecek.

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